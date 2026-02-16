Línea 2 del Metro: semana de obras y ajustes toman por sorpesa a usuarios

Desde el 9 de febrero comenzaron los trabajos de modernización en la línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña A partir del lunes 9 de febrero las estaciones del metro San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto cerraron en un horario especial como parte de la remodelación que tendrá la línea 2 rumbo a la Copa Mundial 2026.

El pasado 9 de febrero se pusieron en marcha los trabajos de rehabilitación en la Línea 2 del Metro, en un plan descrito por las autoridades como una intervención que incluye sustitución de vías, renovación de sistemas eléctricos y de señalización, pero que tomó por sorpresa a usuarios, quienes se enfrentaron a desalojos de estaciones y a largas filas.

Además de las obras, el proyecto contempla medidas de seguridad y recuperación de unidades para fortalecer la operación antes del calendario de eventos de este año, que incluye el Mundial 2026. Las labores se desarrollan de forma escalonada y con cierres programados en horarios nocturnos, con la intención declarada de minimizar las afectaciones al flujo diario de pasajeros.

Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea dos del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea dos del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan. Decenas de usuarios toman el servicio RTP de traslado con salida en Pino Suárez hacia Xola. (Andrea Murcia Monsivais)

Las estaciones del tramo inicial —que va de Tasqueña a Revolución— presentan modificaciones en su horario de operación; en particular, las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad comenzaron a cerrar antes de lo habitual (a partir de las 22:00 entre semana y desde las 20:00 los sábados), mientras que el servicio permanece con horarios normales en el resto del día. Las autoridades explicaron que los domingos habrá cierres más prolongados para permitir trabajos que requieren interrupción total del paso de trenes.

En el detalle técnico y logístico, los responsables del proyecto señalaron la necesidad de actualizar sistemas de control y seguridad, instalar cámaras y rehabilitar material rodante. Las cifras que el Gobierno capitalino comparte indican la intención de añadir cerca de 800 cámaras en la línea y recuperar alrededor de 26 trenes, además de tareas sobre la infraestructura de vías y subestaciones. Las autoridades han puesto un horizonte de trabajo que busca adelantar los puntos críticos antes de mayo.

Desde el 9 de febrero comenzaron los trabajos de modernización en la línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña A partir del lunes 9 de febrero las estaciones del metro San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto cerraron en un horario especial como parte de la remodelación que tendrá la línea 2 rumbo a la Copa Mundial 2026. (Mario Jasso)

Largas filas durante apoyos operativos

Para reducir el impacto en el traslado de personas, se activó un esquema de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que recorren el tramo afectado entre Xola y Pino Suárez, con paradas y terminales coordinadas para sustituir las secciones cerradas durante la noche. Sin embargo, desde los primeros días de operación el sistema de autobuses mostró señales de saturación, con filas para abordar que se hicieron largas, los tiempos de espera crecieron y algunos usuarios mostraron desorientación ante los cambios en las salidas y en las conexiones con otras líneas.

Periodos de alta demanda coincidieron con la puesta en marcha del apoyo y expusieron limitaciones en la capacidad de los autobuses frente al volumen que maneja habitualmente la Línea 2. Usuarios consultados por este periódico describieron confusión en la señalización dentro de estaciones que operaban como co-terminales y dificultad para encontrar información puntual sobre horarios de cierre o sobre la frecuencia de las unidades de apoyo. En varios recorridos se observó que el primer autobús de traslado salió minutos antes del cierre programado, pero la demanda superó a la oferta en las primeras noches.

Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea dos del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea dos del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan. Decenas de usuarios toman el servicio RTP de traslado con salida en Pino Suárez hacia Xola. (Andrea Murcia Monsivais)





Expectativas, molestias y adaptación

Entre los pasajeros la valoración es mixta. Hay quienes aceptan la necesidad de mantenimiento y consideran preferible la interrupción temporal a una falla más seria en el futuro; otros reprochan la forma en que se comunicaron los cambios y el desfase entre la demanda real y la capacidad de respuesta nocturna. Algunos usuarios se quejaron de que el servicio de autobuses no “reemplaza” la rapidez del tren y que la logística en estaciones como Pino Suárez, que funge como punto de transferencia, generó aglomeraciones inesperadas.

“Desde el lunes que se empieza a juntar la gente. Yo ni me enteré de todo lo que iba a pasar, igual y hubiera estado bien avisar con carteles o algo por estilo en los transbordos o estaciones del Metro. Pese a eso siento que me adapté bien, así como las demás personas. Ahorita no se junta tanto como al principio, pero sigue siendo tedioso tenerse que bajar, viajar en el RTP y volverte a meter al Metro sólo por querer llegar de Pino Suárez a Tasqueña”, dice una joven al salir de la estación Xola para tomar el RTP durante domingo.

Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea dos del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan Decenas de usuarios toman el servicio RTP de traslado con salida en Pino Suárez hacia Xola (Andrea Murcia Monsivais)

La molestia se refleja también en quejas sobre horarios laborales. Personas que salen tarde del trabajo y dependían de la línea para parte de su trayecto se vieron obligadas a buscar rutas alternas o pagar viajes adicionales. En redes aparecieron denuncias por falta de información inmediata en estaciones, algo que intensificó la sensación de desorden en horas punta nocturna.

Un estudiante que viaja diariamente de Chabacano a Tasqueña relató que el ajuste le ha llevado a salir de sus clases unos minutos antes para asegurar que pueda tomar el metro sin contratiempos.

“No es lo mismo llegar a las 22:30 y seguir en Metro a perder tiempo en RTP y luego caminar”, señaló.

Al mismo tiempo, hay quienes perciben avances visibles, como limpieza de andenes, presencia de cuadrillas y señalización de obra que, aunque causa molestias, da la impresión de trabajo tangible en la infraestructura.

Desde el 9 de febrero comenzaron los trabajos de modernización en la línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña A partir del lunes 9 de febrero las estaciones del metro San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto cerraron en un horario especial como parte de la remodelación que tendrá la línea 2 rumbo a la Copa Mundial 2026.

Contexto de la modernización

Las autoridades enmarcan la intervención en un plan más amplio de modernización del sistema de transporte, vinculado a la necesidad de poner en condiciones operativas líneas que han acumulado rezagos en mantenimiento. La proximidad de eventos internacionales, entre ellos el calendario del Mundial 2026, fue mencionada como un factor que acelera los tiempos de intervención en tramos estratégicos de la red, dado que la Línea 2 conecta con zonas de alta demanda y con sedes relevantes. El anuncio busca combinar obras preventivas con mejoras concretas en seguridad y operación.

Las experiencias de modernizaciones previas, en otras líneas como la 9 y la 1, dejaron huella sobre la magnitud de las afectaciones y la necesidad de comunicación eficiente entre la autoridad y los usuarios. Proyectos anteriores mostraron que cierres prolongados requieren un plan de movilidad alterna sólido y una comunicación constante para evitar colapsos en arterias y sobrecarga de rutas superficiales. En este caso, la programación de labores nocturnas pretende limitar la interferencia con los flujos diurnos, pero ha puesto una carga adicional sobre servicios terrestres complementarios.

Qué esperar en los próximos días

Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea dos del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan Primer domingo de cierre de estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la línea dos del sistema colectivo de transporte Metro por obras de mantenimiento y ciclovía en Tlalpan. Decenas de usuarios toman el servicio RTP de traslado con salida en Pino Suárez hacia Xola. (Andrea Murcia Monsivais)

En la próxima semana las autoridades han señalado que las obras continuarán con el mismo esquema, es decir intervenciones nocturnas en estaciones y jornadas completas los domingos para tareas que requieren suspensión total del servicio. El compromiso oficial es concluir las tareas esenciales en el tramo inicial antes de la fecha límite comunicada, aunque las fechas pueden ajustarse según el ritmo de trabajo y hallazgos técnicos en el proceso. Se recomienda a los usuarios prever tiempos de traslado mayores y consultar los canales oficiales del Metro para avisos puntuales.

La administración del transporte reiteró que los autobuses de apoyo serán gratuitos y que se mantendrán dispositivos de información en estaciones afectadas, pero las primeras jornadas dejaron en evidencia la brecha entre la logística prevista y las condiciones en campo.