Miguel Hidalgo reporta duplicación de recursos en colonias con programa “Peso a Peso”

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que el programa denominado “Peso a Peso” ha permitido duplicar los recursos del Presupuesto Participativo en cerca del 40 por ciento de las colonias y barrios de la demarcación desde 2023.

De acuerdo con el edil, durante 2024 y 2025 el esquema posibilitó que cuatro de cada diez colonias contaran con el doble de recursos para obras comunitarias, con una inversión promedio anual de 40 millones de pesos.

El mecanismo consiste en que por cada peso asignado a través del Presupuesto Participativo, la alcaldía aporta un peso adicional, lo que incrementa el monto disponible para proyectos definidos por los propios vecinos.

En conferencia de prensa, Tabe señaló que, bajo esta fórmula, se han realizado trabajos de repavimentación, rehabilitación de banquetas y modernización de alumbrado público en distintas colonias. Afirmó que el objetivo es que el Presupuesto Participativo tenga un impacto directo en infraestructura urbana y servicios básicos.

Durante el anuncio estuvo acompañado por el director ejecutivo de Participación Ciudadana de la alcaldía, Javier Bernal.

El alcalde también hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para que analice y apruebe las iniciativas presentadas con el fin de convertir el programa “Peso a Peso” en una figura establecida en la ley, lo que permitiría su aplicación en otras demarcaciones de la capital.

Asimismo, propuso que el Presupuesto Participativo se vote bajo un esquema multianual, con el argumento de evitar retrasos en la ejecución de obras y facilitar la planeación de proyectos de mayor alcance.

Finalmente, invitó a los habitantes de Miguel Hidalgo a registrar sus proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo 2026-2027 antes del 24 de febrero, fecha límite establecida en la convocatoria local.

El Presupuesto Participativo es un instrumento contemplado en la legislación de la Ciudad de México que permite a la ciudadanía decidir el destino de un porcentaje del presupuesto anual de las alcaldías, generalmente enfocado en obras y acciones de beneficio comunitario.