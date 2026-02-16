“Operación Caudal” combate la extracción, distribución y venta ilícita de agua en el Estado de México

“Operación Caudal”

La “Operación Caudal”, que combate la extracción, distribución y venta ilícita de agua, ha realizado acciones en 48 municipios de la entidad, donde ha encontrado 189 sitios relacionados con estas actividades y se han asegurado 150 pozos y tomas clandestinas desde su implementación en 2025.

Esta estrategia es encabezada por el Gobierno del Estado de México en coordinación con la Fiscalía de Justicia estatal (FGJEM) la cual declara que estas acciones han permitido el aseguramiento de 62 pozos, 76 tomas clandestinas, dos pensiones y 10 lugares mixtos, 41 de ellos operados por diversos grupos delictivos, particulares y organizaciones sociales con fachada de sindicatos.

Además, se han detenido y vinculado a proceso a seis personas relacionadas con prácticas que afectan el suministro de agua en la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de proteger el abasto de agua para la población y restablecer la legalidad en el suministro.