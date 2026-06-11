Metro acumula 14 estaciones cerradas por manifestaciones en el día de la inauguración del Mundial

Metro (Giovanna Morales Gómez/Giovanna Morales Gómez)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro elevó a 14 el número de estaciones cerradas temporalmente este jueves debido a manifestaciones en distintos puntos de la capital, en una jornada marcada por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y diversos operativos de seguridad y movilidad.

La actualización más reciente fue informada por el director del Metro, Adrián Rubalcava, quien confirmó el cierre de la estación Nativitas de la Línea 2, sumándose a otras estaciones que ya permanecían sin servicio para los usuarios.

Con ello, las estaciones cerradas son:

Línea 1: Pino Suárez.

Línea 2: Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez, Chabacano, San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Ermita y Nativitas.

Línea 3: Hidalgo y Universidad.

En total, la red registra 14 estaciones sin servicio al público, siendo la Línea 2 la más afectada con 11 estaciones cerradas.

Los cierres ocurren en medio de una jornada de alta presión para la movilidad capitalina. Además del arranque del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, diversos colectivos y organizaciones mantienen convocatorias de protesta en distintos puntos de la ciudad, mientras continúan las movilizaciones magisteriales y sociales que han generado afectaciones en el Centro Histórico durante las últimas semanas.

Desde las primeras horas del día, el Metro había reportado cierres preventivos en estaciones estratégicas del centro de la ciudad por las movilizaciones previstas. Conforme avanzó la jornada, las restricciones se ampliaron para evitar riesgos a usuarios y manifestantes.

Las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a la información oficial del STC Metro y de las autoridades de movilidad, debido a que el número de estaciones cerradas podría modificarse conforme evolucione la situación en las calles de la capital.