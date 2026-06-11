Tren Ligero CDMX deja fuera a usuarios sin boleto para el Mundial y estación Estadio Azteca no tiene servicio

Estación Estadio Azteca permanece cerrada. Así opera el Tren Ligero a pocas horas de que inicie la justa mundialista. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Con el objetivo de regular el acceso a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, miles de aficionados que arribaron en el Tren Ligero se encontraron con filtros de seguridad instalados en los accesos del servicio.

De acuerdo con actualizaciones del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, el servicio del Tren Ligero opera con normalidad de Xochimilco a Tasqueña, aunque sin realizar ascensos ni descensos en la estación Estadio Azteca.

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Tren Ligero



El servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.



En la Terminal Tasqueña contamos únicamente con servicio directo a la estación Estadio Azteca. pic.twitter.com/ewKQf3ps4q — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

Solo con boleto o acreditación podrás acceder al servicio de Tren Ligero

Sin embargo, desde la terminal Tasqueña únicamente se ofrecerá servicio directo hacia la estación Estadio Azteca, donde las personas deberán bajar una estación antes para acceder al Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de usuarios, los accesos, controlados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, solo permiten el ingreso a quienes presenten un boleto para el torneo de futbol o una acreditación visible.

🚈 #Ahora | Usuarios del transporte público se conglomeran en la estación Tasqueña del Tren Ligero.



Informan que solo pueden abordar personas con acreditación de la FIFA o boleto para el partido inaugural.



📹: @Kenia_Brodman pic.twitter.com/o8zMIjFuRs — Animal Político (@Pajaropolitico) June 11, 2026

Mientras tanto, autoridades capitalinas no han ofrecido mas detalles sobre rutas alternas ante la interrupción del servicio.