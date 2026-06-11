Marchas hoy 11 de junio en CDMX: estas serán las zonas con movilizaciones, bloqueos y afectaciones viales

La Ciudad de México amaneció este 11 de junio de 2026 con una agenda intensa de movilizaciones sociales, concentraciones y operativos de movilidad que coinciden con uno de los días de mayor atención internacional para la capital: la inauguración del Mundial 2026.

Para quienes planean cruzar la ciudad, trabajar de forma presencial o simplemente evitar quedarse atrapados entre cierres y tráfico, las autoridades recomiendan revisar rutas antes de salir y considerar vías alternas.

¿Por qué habrá tantas marchas hoy 11 de junio en CDMX?

De acuerdo con los reportes oficiales sobre movilidad y monitoreo de concentraciones, este jueves se contempla una jornada con presencia de distintos colectivos, organizaciones sociales y contingentes que realizarán actividades en varios puntos de la capital.

Entre las movilizaciones que generan mayor expectativa se encuentran las relacionadas con integrantes de la CNTE, quienes mantienen exigencias vinculadas con temas laborales y del sistema de pensiones. Durante las últimas horas también se anticiparon acciones de protesta en puntos de alta visibilidad dentro de la ciudad.

A esto se suman otras concentraciones ciudadanas, como los colectivos de madres buscadoras, y eventos que podrían modificar el ritmo habitual de circulación en zonas del centro y sur de la CDMX.

Zonas donde podrían registrarse afectaciones viales hoy

Aunque el comportamiento de cada movilización puede cambiar durante el día, autoridades y reportes de tránsito mantienen atención especial en corredores con alta probabilidad de carga vehicular.

Centro de la ciudad

Las inmediaciones del Centro Histórico, avenidas de conexión hacia el Zócalo y puntos administrativos suelen concentrar parte importante de las manifestaciones.

Zona sur de CDMX

La atención también está puesta hacia el sur capitalino debido al operativo especial de movilidad y seguridad implementado para eventos masivos programados este jueves. Se prevén restricciones de acceso y modificaciones temporales al tránsito.

Corredores principales

Vialidades como:

Calzada de Tlalpan

Paseo de la Reforma

Insurgentes

Circuito Interior

Conexiones hacia estaciones estratégicas del transporte público

Estos podrían presentar circulación lenta o cierres parciales dependiendo del avance de contingentes.

Recomendaciones para moverte hoy sin perder tiempo

Si tienes actividades importantes durante este jueves, estas medidas pueden hacer diferencia:

Sal con mayor anticipación de lo habitual.

Consulta reportes en tiempo real del tránsito.

Considera rutas alternas y trayectos secundarios.

Si usas transporte público, verifica cambios operativos antes de salir.

Evita desplazamientos innecesarios hacia zonas de concentración.

¿Habrá más bloqueos durante la tarde?

La evolución de las movilizaciones dependerá del desarrollo de las negociaciones, del número de asistentes y de las condiciones operativas en la ciudad.

Por ahora, el escenario apunta a una jornada donde marchas, concentraciones y operativos especiales convivirán durante varias horas, por lo que mantenerse informado será tu mejor herramienta.