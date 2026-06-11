Fan Fest CDMX: horario y acceso para ver el partido inaugural del Mundial este jueves 11 de junio

Fan Fest CDMX Decenas de aficionados hacen fila para entrar al FanFest en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. (Andrea Murcia Monsivais)

El Zócalo capitalino se convierte en el epicentro de la fiesta mundialista con la instalación del FIFA Fan Festival, donde miles de aficionados podrán seguir en pantallas gigantes el partido inaugural entre México y Sudáfrica, además de disfrutar de actividades, música y ambiente futbolero. El acceso es gratuito, sin registro previo, aunque sujeto a aforo limitado de alrededor de 55 mil y hasta 60 mil personas. Esto es lo que tienes que saber.

¿A qué hora abrirá el Fan Fest CDMX este jueves 11 de junio?

Las puertas del Fan Fest en el Zócalo abrirán a partir de las 10:00 horas. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar, ya que una vez alcanzado el aforo máximo, no se permitirá el ingreso adicional. Las actividades se extenderán aproximadamente hasta las 22:30 o 23:00 horas, dependiendo de la programación (transmisión del partido entre Corea del Sur y República Checa, shows y cierre).

¿Por dónde llegar al Fan Fest CDMX este jueves 11 de junio?

Los accesos principales al Fan Fest del Zócalo se ubican en las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez. Los asistentes pasarán por filtros de seguridad con revisión de mochilas y objetos. No se recomienda el acceso principal por Madero para un mejor flujo.

Entrada recomendada: Por 20 de Noviembre (corredor más amplio).

Se instalarán anillos de seguridad y puntos de inspección.

¿Cómo llegar al Fan Fest CDMX este 11 de junio?

Metro : La estación Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2) permanecerá cerrada. Usa alternativas cercanas como Pino Suárez, Allende o Bellas Artes (Línea 2), o estaciones como Isabel la Católica (Línea 1) o San Juan de Letrán (Línea 8). Camina unas cuadras por el Centro Histórico.

: Usa alternativas cercanas como Pino Suárez, Allende o Bellas Artes (Línea 2), o estaciones como Isabel la Católica (Línea 1) o San Juan de Letrán (Línea 8). Camina unas cuadras por el Centro Histórico. Automóvil: No recomendado por FIFA. Hay pocos estacionamientos pagos cercanos; espera tráfico y cierres viales por operativos de seguridad.

No recomendado por FIFA. Hay pocos estacionamientos pagos cercanos; espera tráfico y cierres viales por operativos de seguridad. Otras opciones: Metrobús, RTP o taxi/app con anticipación.

En el Fan Fest Oficial podrás disfrutar de los 104 partidos de la Copa del Mundo de forma gratuita