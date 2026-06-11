Metro reduce a cuatro las estaciones cerradas por manifestaciones en la capital





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro restableció el servicio en la mayoría de las estaciones que permanecían cerradas por manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que el número de estaciones sin servicio se redujo de 14 a solo 4.

La actualización más reciente fue dada a conocer por el director general del Metro, Adrián Rubalcava, quien informó que fueron reabiertas las estaciones Pino Suárez de la Línea 1; Hidalgo y Universidad de la Línea 3; así como Hidalgo, Pino Suárez, San Antonio Abad, Viaducto, Xola, Ermita y Nativitas de la Línea 2.

Con esta medida, únicamente permanecen cerradas al público las estaciones:

Línea 2: Zócalo/Tenochtitlan, Allende, Bellas Artes y Chabacano.

En consecuencia, la red del Metro registra actualmente cuatro estaciones cerradas, todas ubicadas en la Línea 2, debido a la presencia de manifestantes en el exterior.

La reducción de cierres representa una mejora importante en la operación del sistema durante una jornada marcada por movilizaciones sociales y una intensa demanda de transporte en la capital, coincidiendo con actividades relacionadas con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a mantenerse atentos a los canales oficiales del STC Metro, ya que la operación de las estaciones restantes dependerá de la evolución de las manifestaciones y de las condiciones de seguridad en la zona.

“Toma previsiones y mantente informado”, señaló el director del Metro al anunciar la reapertura parcial de estaciones.