Se mantiene Fase I de contingencia por ozono en el Valle de México (Andrea Murcia Monsivais)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a que persisten condiciones adversas para la dispersión de contaminantes.

A las 15:00 horas, el organismo señaló que la medida continúa vigente con el propósito de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la emisión de precursores de ozono.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, a las 15:00 horas se registró una concentración máxima de 149 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía Tlalpan. El índice AIRE y SALUD se mantuvo en el rango de Muy Mala Calidad del Aire.

Las autoridades explicaron que las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables para la dispersión de contaminantes. Señalaron que una influencia anticiclónica en el centro del país, combinada con una masa de aire seco y estable, ha generado cielo mayormente despejado, intensa radiación solar y viento débil con dirección variable. Estos factores favorecen la formación y acumulación de ozono durante las horas de mayor radiación.

La CAMe indicó que, ante este escenario, se prevé que las concentraciones de ozono continúen incrementándose en las próximas horas.

El organismo detalló que la contingencia se aplica conforme a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas establecidos por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

También se informó que tanto la CAMe como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México se mantendrán atentas a la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas en la región.

Se prevé la emisión de un nuevo boletín informativo a las 20:00 horas de este lunes 16 de febrero, o antes en caso de que cambien las condiciones.

Las autoridades recomendaron a la población consultar la información actualizada sobre la calidad del aire y las medidas aplicables en los portales oficiales de la CAMe, del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de México.