Arranca operativo “Pasajero Seguro” en El Aguacatillo con 70% menos robos

Revisión Operativo "Pasajero Seguro" en El Aguacatillo. (SSC)

El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, supervisó un punto de revisión del Operativo “Pasajero Seguro”, en la zona conocida como “El Aguacatillo”, en la calzada Ignacio Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa.

Policías de la Subsecretaría de Operación Policial y de la Policía Bancaria e Industrial, realizan revisiones a los tripulantes de camiones de transporte público.

El objetivo de estos dispositivos de revisión que se realizan de manera aleatoria en diferentes vialidades de la Ciudad de México, es identificar y prevenir riesgos para los usuarios de los camiones de pasajeros, como el traslado de sustancias ilícitas y la portación de objetos aptos para agredir.

Durante el operativo, Vázquez Camacho destacó que el 2026 arrancó con una reducción de más del 70 por ciento en el delito de robo a pasajeros a bordo de microbús con y sin violencia, al comarar enero de 2026 con el mismo mes del 2025.

En estas acciones participaron 25 uniformados de la Policía Preventiva, de la PBI y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, apoyados de 10 vehículos y 25 motocicletas oficiales, así como el sobrevuelo de un helicóptero de los Cóndores.

Durante la supervisión del Operativo también estuvieron presentes los Subsecretarios de Operación Policial, Elpidio de la Cruz Contreras; de Control de Tránsito, Cristian Raymundo Sumano Salazar; y el Director General de la Policía Bancaria e Industrial, Oswaldo Cantellano Ledezma.