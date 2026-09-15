¿Cuánto dura el desfile del 16 de septiembre? Horario y ruta en CDMX (Mario Jasso)

Este miércoles 16 de septiembre se llevará a cabo el “Desfile Cívico-Militar 2026″, en honor al 216 Aniversario del Día de Independencia de México.

El desfile está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), cuenta con la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezará el evento como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

¿Cuánto y cuál es el horario del desfile?

Dará inicio en punto de las 10:00 horas, con una duración aproximada de 3 a 4 horas, por lo que se espera que el desfile termine entre las 13:00 y 14:00 horas.

El evento podrá verse a través de las redes y canales oficiales del Gobierno de México. Además de los canales 1, 2, 5, 7, 11, 14 y 22 en televisión abierta.

¿Qué rutas tendrá el desfile?

El “Desfile Cívico-Militar 2026″, iniciará en el Zócalo de la Ciudad de México, pasará por la calle 5 de Mayo, continuará en la Avenida Paseo de la Reforma y terminará en Campo Marte.

Como rutas alternativas están:

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Avenida Chapultepec.

Circuito Interior.

Calle José María Izazaga.

Cale Fray Cervando Teresa de Mier.

Los cierres viales se mantendrán aproximadamente de 7:30 a las 14:00 horas.