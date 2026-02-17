CDMX invertirá 7 mil millones en 643 obras de agua, drenaje y saneamiento en 2026

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) ejercerá este año una inversión histórica de 7 mil millones de pesos en 643 obras y acciones relacionadas con agua potable, drenaje y saneamiento en la Ciudad de México.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la dependencia, José Mario Esparza, durante una conferencia en la que detallaron el programa de infraestructura hídrica para 2026.

Del total destinado a obras, 3 mil 360 millones de pesos se canalizarán a 318 acciones en drenaje; 3 mil 80 millones a 304 proyectos de agua potable, y 560 millones a 21 intervenciones de saneamiento. En conjunto, el presupuesto global del sector hídrico alcanzará 19 mil millones de pesos este año, cifra que representa el mayor monto asignado en este rubro.

Las autoridades señalaron que la capital enfrenta un doble desafío: escasez en temporada de estiaje y lluvias cada vez más intensas. El año pasado las precipitaciones superaron en 43 por ciento el promedio histórico anual y en septiembre se registró 83 por ciento más lluvia que en cualquier otro septiembre desde que se tiene registro.

Ante ese panorama, el plan contempla cuadruplicar el desazolve de redes de drenaje, pasando de 300 a mil 200 kilómetros intervenidos, además de construir 10 mil metros de nuevos colectores en alcaldías con antecedentes de inundaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

En agua potable se prevé triplicar el promedio anual de fugas reparadas para recuperar hasta 300 litros por segundo, volumen equivalente a 3 mil pipas diarias. También se rehabilitarán pozos y se modernizarán plantas potabilizadoras con sistemas de medición y telemetría para mejorar la eficiencia operativa.

En saneamiento, cuatro plantas de tratamiento serán ampliadas y modernizadas para incrementar en 500 litros por segundo la disponibilidad de agua tratada, con miras a reducir la extracción del acuífero y avanzar hacia un modelo de reutilización.

La dependencia incorporará además equipos robotizados para inspección y rehabilitación de tuberías, así como bombas y unidades de emergencia para atender contingencias por lluvias.