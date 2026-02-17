CDMX promueve el uso de la tecnología como una herramienta de desarrollo

La Ciudad de México quiere que la tecnología deje de ser privilegio y se convierta en herramienta cotidiana. Por eso, en entrevista exclusiva Cara a Cara, la secretaria de Desarrollo Económico de la CDMX, Manola Zabalza, explicó la apuesta detrás de la clase masiva y gratuita para creadores de contenido realizada en el Deportivo Oceanía, dirigida a jóvenes, familias y también adultos mayores.

La estrategia es clara: democratizar el acceso a plataformas digitales para que cualquier persona, desde su celular, pueda aprender a generar oportunidades laborales, impulsar un negocio o incluso encontrar nuevas fuentes de ingreso. La Sedeco planea replicar este ejercicio una vez al mes en distintas alcaldías, abordando plataformas para empleo, inversión, información y creación de contenido. En un contexto donde la inteligencia artificial ya es parte del presente, la capital del país busca no solo consumir tecnología, sino producirla.

Empresarios han respaldado estas iniciativas, destacando su impacto en productividad y competitividad. Hoy México cuenta con más de 200 mil creadores activos, y la CDMX se consolida como polo tecnológico: en 2025 la inversión extranjera directa superó los 23 mil millones de dólares, con proyectos como el centro de innovación en IA para salud de Astellas Pharma, que generará más de 500 empleos.

Manola Zabalza resume el consejo esencial para crecer en redes: ser auténtico. Y confiesa, entre risas, que sus contenidos favoritos siguen siendo los de perritos, gatitos… y TikTok.

