Contingencia Ambiental: ¿A qué hora termina en CDMX y Edomex? (Andrea Murcia Monsivais)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspendió la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono este martes en la Ciudad de México y el Estado de México, luego de que las condiciones atmosféricas mejoraran y los niveles de contaminación disminuyeran.

De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó debido a que la concentración de ozono se redujo por debajo de los niveles establecidos en los programas de contingencia, lo que permitió levantar las medidas restrictivas aplicadas durante el día.

Con la suspensión de la contingencia, el programa Doble Hoy No Circula queda sin efecto, por lo que los vehículos que tenían restricciones pueden circular con normalidad.

¿Desde cuándo terminó la contingencia?

La CAMe detalló que la medida quedó levantada a partir de la tarde de este martes, por lo que a partir de ese momento se restablecen las condiciones habituales de circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información: https://t.co/sJC516d4Mn pic.twitter.com/s9igDPA0Pp — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 18, 2026

Las autoridades ambientales señalaron que continuarán monitoreando la calidad del aire y recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente durante la temporada de altas concentraciones de ozono.