Buscan apoyo económico vitalicio para luchadores profesionales retirados por lesiones

Las y los luchadores enfrentan condiciones de precariedad estructural debido a los riesgos físicos (Jennifer Garlem)

Personas luchadoras se presentaron en el Congreso de la Ciudad de México para acompañar una iniciativa que busca brindar un apoyo económico vitalicio a quienes hayan obtenido campeonatos avalados por la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal y que, por razones de edad o lesiones, estén retirados.

Las y los luchadores aseguraron que no cuentan con ningún tipo apoyo, más que el de ellos mismos, y el que obtienen a través de la Comisión de Lucha Libre de la CDMX que les brinda andaderas, bastones o sillas de ruedas.

“Nos urge que alguien voltee a vernos, la mayoría estamos lesionados... deberíamos de estar sanos pero nuestro deporte es de contacto y tenemos muchas lesiones”, comentó uno de los luchadores.

Por ello, la propuesta busca reconocer con justicia a las personas luchadoras profesionales, “un sector históricamente invisibilizado”, así lo expresó la coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, promovente de la iniciativa.

Se trata de una reforma a la Ley de Educación Física y del Deporte de la Ciudad de México para adicionar un párrafo al Artículo 87 y establecer el apoyo vitalicio.

La legisladora detalló que la lucha libre es una de las expresiones culturales más representativas de la Ciudad de México, pero quienes la sostienen con su cuerpo enfrentan condiciones de precariedad estructural debido a los riesgos físicos, el desgaste corporal y las afectaciones permanentes a la salud.

“A pesar de ello, las y los luchadores no cuentan con mecanismos de seguridad social ni protección económica al término de su carrera”.

Sánchez Barrios comentó que la iniciativa también añade una perspectiva de derechos humanos y de género, ya que las mujeres luchadoras enfrentan condiciones aún más desiguales como lo son menores ingresos, menos oportunidades y trayectorias laborales más cortas, lo que profundiza su vulnerabilidad económica al momento del retiro.

En este sentido, la legisladora comentó que con esta propuesta se busca corregir una desigualdad estructural mediante una medida concreta de justicia social.

Como un elemento clave de dicha iniciativa, consideró el hecho de que se equipare este reconocimiento con otros esquemas ya existentes, como el apoyo vitalicio a medallistas paralímpicos.

“Se elimina un trato diferenciado injustificado. Así, se plantea que el mérito deportivo en la lucha libre deje de ser solo simbólico y se traduzca en derechos efectivos”, dijo.

La diputada señaló que esta reforma no sólo busca otorgar un apoyo económico, sino reconocer la dignidad laboral, cultural y humana de quienes han construido el patrimonio vivo de la ciudad desde el cuadrilátero.