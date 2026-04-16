Campo sustentable en Texcoco: biodigestor transforma residuos para generar biogás y apoyar a productores

Texcoco El gobierno municipal impulsa un proyecto piloto con apoyo de Chapingo y COMECyT.

El Gobierno Municipal de Texcoco comenzó la instalación de un biodigestor en la comunidad de La Purificación como parte de una estrategia para acercar nuevas tecnologías al campo y promover prácticas más sustentables entre los productores.

El proyecto busca que los campesinos aprovechen los residuos de animales para generar biogás y reducir gastos en combustibles.

La iniciativa se desarrolla desde la Dirección del Campo en coordinación con la Universidad Autónoma Chapingo y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT).

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, explicó que este trabajo conjunto tiene como objetivo acercar herramientas prácticas que puedan replicarse en distintas parcelas del municipio.

El biodigestor se construye como un modelo demostrativo en la escuela de campo AMOXCALLI, donde los productores podrán conocer de cerca cómo funciona este sistema y evaluar su aplicación en sus propios terrenos.

La idea es que este tipo de tecnología no se quede como un caso aislado, sino que se extienda entre quienes buscan mejorar su producción sin afectar el entorno.

De acuerdo con el director del Campo, Jesús Páez Rivera, el proyecto también incluye asesoría técnica de estudiantes y especialistas en agricultura, quienes acompañan a los productores en la implementación de métodos más eficientes.

Señaló que el uso de desechos orgánicos para generar energía representa una alternativa viable para las comunidades rurales.

Además del biodigestor, el municipio trabaja en otras acciones para fortalecer el campo. Entre ellas, la construcción de ollas para captar agua de lluvia en zonas altas, con el fin de asegurar riego para los cultivos, así como el uso de maquinaria pesada para nivelar terrenos y facilitar las labores agrícolas.

Las autoridades locales también invitaron a los productores interesados a sumarse a estos proyectos y acercarse a la Dirección del Campo, donde pueden recibir orientación y apoyo técnico para mejorar sus procesos.

Con estas acciones, Texcoco busca que el trabajo en el campo no solo sea más productivo, sino también más sostenible a largo plazo.