Entrega de infraestructura y equipo a más de 53 mil estudiantes de 41 planteles del CONALEP; Edomex

Entrega de mobiliario a escuelas del Edomex

El Gobierno del Estado de México destino una inversión superior a 12.5 millones de pesos con el objetivo de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los 41 planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México (CONALEP), con lo que se brindará beneficio a más de 53 mil estudiantes.

Durante un evento realizado en el Plantel Lerma, se celebró la entrega de explanadas, canchas, mobiliario escolar, más de 400 equipos de cómputo, instrumentos para banda de guerra y equipamiento deportivo a estas instituciones, para mejorar las condiciones de aprendizaje y los espacios educativos.

Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), destacó que al fortalecer la formación profesional técnica se generan oportunidades reales para las y los jóvenes. Se les brinda herramientas para incorporarse al sector productivo, continuar sus estudios superiores o emprender de una forma innovadora.

El titular de la SECTI reconoció el compromiso del personal docente y administrativo que contribuye a la formación integral de la comunidad estudiantil.