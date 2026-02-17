EVIE 2.0, herramienta digital en el Edomex que brinda transparencia a trabajos de desarrollo urbano

EVIE 2.0

Para promover el desarrollo urbano ordenado en el Estado de México, el gobierno facilita la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal a través de la EVIE 2.0, una herramienta digital que garantiza la seguridad, la transparencia y la certeza jurídica en la aprobación de proyectos de inversión de alto impacto como conjuntos urbanos, centros comerciales, gaseras, gasolineras, centros logísticos, entre otros.

Según las declaraciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), Carlos Maza Lara, con la EVIE 2.0 se realiza dicho trámite de forma clara, directa y sin intermediarios, con el objetivo de generar confianza en los inversionistas y desarrolladores.

Se implementó en noviembre del año pasado y hasta la fecha se han recibido 134 solicitudes.

Cada solicitud que se genera a través de la plataforma cuenta con cinco elementos de seguridad: sello, cadena, firmas electrónicas, estampillado en todas las hojas y un código QR único, que avalan la autenticidad, legalidad y trazabilidad del trámite.

Los usuarios pueden consultar en tiempo real el estatus de su trámite desde su teléfono móvil, mediante el código QR, con el folio y la fecha de ingreso.

Además el sistema despliega una línea de tiempo clara, dividida en cinco fases para conocer con precisión el avance del proyecto para la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE).

Con esta plataforma, el Gobierno del Estado de México continua con los trabajos de digitalización de los servicios públicos, la rendición de cuentas y la consolidación de un entorno confiable.