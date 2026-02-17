Fomentan policías de Ecatepec cultura de prevención en escuelas de nivel básico

Policías de Ecatepec fomentan cultura de prevención en escuelas de nivel básico

A través de juegos de destreza y actividades recreativas, elementos de la policía municipal de Ecatepec han llevado a cabo 127 Ferias de Prevención en planteles de educación preescolar y primaria. El objetivo principal es que los menores no solo aprendan sobre normas de vialidad y medidas de seguridad, sino que también logren establecer un vínculo de confianza con los uniformados. Esta estrategia busca acercar a la corporación a la ciudadanía desde la infancia, modificando percepciones y fomentando el acercamiento en situaciones de riesgo.

En una de las jornadas más recientes, realizada en el jardín de niños “Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec”, los pequeños participaron en dinámicas lúdicas diseñadas por el área de Prevención del Delito. A través de diversos juegos de destreza, los infantes recibieron una capacitación básica en materia vial, donde se les explicó el funcionamiento de los semáforos y los peligros potenciales de un accidente. La intención de estas actividades es transformar la percepción infantil, para que las niñas y niños sepan que, ante una situación de peligro, un policía es un aliado al que pueden recurrir.

El evento contó con la presencia del director de Educación de Ecatepec, Eric Iván Mejía Franco, así como de la encargada de la subdirección Regional de Ecatepec, Leticia Lozano, además de autoridades educativas del plantel anfitrión. Durante la visita, las autoridades coincidieron en la relevancia de articular esfuerzos entre la corporación de seguridad y el sector educativo para consolidar una cultura de paz desde los primeros años de formación.

Edmundo Esquivel Fuentes, director operativo de la policía municipal, aprovechó la ocasión para dialogar con los menores y presentarles a los binomios caninos de la corporación. En una charla dirigida a los pequeños, explicó que los “perros policías” están entrenados para localizar objetos que representan un riesgo, como armas o drogas, y que estos elementos caninos también visitan las escuelas como parte de las labores de acercamiento con la comunidad estudiantil.

Esquivel Fuentes destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad en el municipio. “Nos acompaña Guardia Nacional, Ejército y Marina, la policía municipal estamos haciendo un solo equipo por garantizar que las familias vivan en paz y tranquilas y dejemos de tener miedo”, señaló el mando policiaco ante los asistentes, subrayando la sinergia con las fuerzas federales.

Dentro de las prácticas viales, los niños participaron en un circuito educativo utilizando triciclos y bicicletas. En esta dinámica, se les instruyó sobre la relevancia de respetar las señales de tránsito, el significado de las luces del semáforo y la importancia del uso de pasos y puentes peatonales. La instrucción incluyó recomendaciones para cruzar las avenidas con precaución, con el fin de reducir el riesgo de incidentes viales entre la población infantil.

El director de la corporación agradeció la apertura de las autoridades educativas para la realización de estas ferias de prevención, las cuales describió como parte de una estrategia institucional. Destacó que la construcción de la paz en el municipio requiere del trabajo coordinado con la comunidad y todos los sectores de la sociedad, reafirmando el compromiso de la policía de mantener estos programas de manera continua en las escuelas.

La Crónica de Hoy 2026