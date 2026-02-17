Modernización a canales de riego en Temascalcingo que beneficia a más de 3 mil productores mexiquenses

Modernización a canales de riego en Temascalcingo

Con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua y beneficiar a más de 3 mil 200 productoras y productores del campo del Estado de México, los Gobiernos estatal y federal destinaron 9 millones 662 mil 148 pesos para la rehabilitación de 7.5 kilómetros de canales de riego en el Módulo Temascalcingo del Distrito de Riego 033.

Los trabajos y la inversión se realizaron a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, esquema en el que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) aporta el 50% de los recursos y el Gobierno del Estado de México cubre la parte correspondiente a las y los productores.

Los principales beneficiados por estas obras son aquellos que cultivan maíz, avena cebadera y trigo en más de 5 mil hectáreas. Además esta es una más de las obras que se suman al objetivo “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, señalo que es de suma importancia invertir en proyectos que beneficien a los agricultores y en este caso que hagan mas eficiente el acceso al agua.

“Que no se nos olvide que estos recursos provienen de los impuestos y que los programas son esfuerzos coordinados del gobierno para avanzar en acciones para hacer más eficiente el trabajo en el campo”, señaló.