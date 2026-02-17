Presidente municipal de Toluca rinde su primer informe de Gobierno

A través del programa “Toluca se llena de luz”, se instalaron y atendieron 12 mil 500 luminarias nuevas.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, rindió cuentas del primer año de administración, en el que destacó los logros alcanzados. Aseguró que hace once meses, el gobierno municipal se propuso atender lo urgente sin dejar de planificar lo importante.

“La prioridad fue clara: mejorar los servicios que impactan directamente en la vida diaria de las familias toluqueñas”.

Detalló que uno de los primeros ejes fue el alumbrado público, a través del programa “Toluca se llena de luz”, se instalaron y atendieron 12 mil 500 luminarias nuevas, alcanzando un total de 25 mil puntos de luz en funcionamiento. Añadió que el sistema incorpora monitoreo en tiempo real, lo que permite detectar fallas y atenderlas con mayor rapidez.

También destacó la creación de senderos seguros en distintas colonias, lo que ha fortalecido la percepción de seguridad y ha permitido que más personas transiten con mayor tranquilidad por sus calles.

En materia de limpieza y servicios urbanos, el presidente municipal mencionó que el municipio incorporó 62 nuevos camiones recolectores, alcanzando un total de 186 unidades operativas, lo que permitió fortalecer rutas, ampliar horarios y mejorar la cobertura en diversas delegaciones.

Habrá nueva planta de reciclaje

Además, mencionó que se pondrá en marcha una nueva planta de reciclaje que procesará hasta 3 mil neumáticos mensuales, como parte de una estrategia para avanzar hacia una ciudad más sustentable.

El acceso al agua fue otro de los temas prioritarios, con el Plan Hídrico Toluca 2025-2050 se implementaron acciones de corto, mediano y largo plazo para garantizar el abasto.

Durante este primer año se incorporaron 21 nuevas fuentes de abastecimiento que benefician a más de 400 mil habitantes, además de la rehabilitación de infraestructura estratégica.

También mencionó avances en materia de seguridad, de acuerdo con cifras municipales, los delitos de alto impacto registraron una reducción del 25 por ciento durante este periodo.

Los cambios no se limitan a grandes anuncios. Se observan en calles más iluminadas, rutas de recolección más eficientes, mayor disponibilidad de agua y espacios públicos recuperados.

“Creo firmemente que la política debe servir para transformar, para mejorar la vida de las personas y para fortalecer nuestras comunidades; hoy en día ya podemos ver este avance en Toluca”, reiteró Ricardo Moreno.

Destacó que su Gobierno busca consolidar servicios urbanos más eficientes y sostenibles, colocando a las personas en el centro de cada decisión y fortaleciendo la calidad de vida en cada colonia de Toluca.