Programa mexiquense “Ponte Pilas” logra recolectar 850kg de baterías mediante concurso en escuelas

“Ponte Pilas”

Como parte del concurso Eco-Escuelas, edición “Ponte Pilas”, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), lograron recolectar más de 850 kilogramos de baterías en 58 escuelas de 23 municipios.

El objetivo de este concurso es promover el modo correcto de desechar residuos, en especifico pilas alcalinas, AA, AAA, C, D y de botón y difundir esta dinámica entre la comunidad estudiantil.

La SMAyDS acudió a los planteles participantes para realizar el pesaje oficial y determinó a los centros escolares ganadores:

El primer lugar fue para la Universidad de Ixtlahuaca CUI, con 110 kilogramos, que recibió 10 cubetas de impermeabilizante, así como libros y juegos ambientales para su plantel.

El segundo lugar fue para la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, con 75 kilogramos, acreedora a cinco cubetas de impermeabilizante, además de libros y materiales lúdicos con enfoque ambiental.

Por ultimo, en tercer lugar correspondió al Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 161 de Toluca, con 53 kilogramos, que recibió tres cubetas de impermeabilizante, libros y juegos ambientales.

Cabe señalar que una sola pila desechada en cuerpos de agua puede contaminar miles de litros ya que contienen metales pesados altamente contaminantes y de difícil degradación, por lo que la dependencia subrayó la importancia de fomentar su manejo adecuado y correcta disposición.

El material recolectado se entregará a la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos (AMRRE), que le dará una adecuada disposición final de acuerdo con las normas internacionales.