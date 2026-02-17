Refuerzan operativos contra franeleros en Cuauhtémoc; 78 personas remitidas al Juzgado Cívico

Las acciones se realizaron en al menos 12 colonias; también fueron retirados 26 vehículos en estado de abandono.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que, del 7 al 13 de febrero, 78 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por infringir la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, principalmente por realizar cobros o condicionar el uso de la vía pública.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, 77 de las remisiones correspondieron a personas señaladas por apartar lugares o exigir pagos por estacionarse en la vía pública, conducta prevista en el Artículo 28, fracción II, de dicha normativa. Una persona adicional fue presentada ante el juez cívico por depositar basura en la calle.

Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas recibidas a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), el número de emergencias 911, Base Diana y la plataforma X.

Los operativos se desplegaron en las colonias Asturias, Buenavista, Maza, Doctores, Centro, Guerrero, Peralvillo, Obrera, San Rafael, Santa María la Ribera, Roma y Tabacalera, como parte de los dispositivos de vigilancia implementados en las 33 colonias que integran la demarcación.

Además de las remisiones al Juzgado Cívico, durante la misma semana fueron retirados 26 vehículos en estado de abandono que, según la alcaldía, ocupaban espacio público y representaban posibles riesgos sanitarios y de seguridad.

La administración local señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de ordenamiento del espacio público orientada a atender reportes vecinales y recuperar calles y banquetas para el tránsito peatonal y vehicular.

La alcaldía indicó que los operativos continuarán de manera permanente en distintas zonas de la demarcación, con el objetivo de reforzar la vigilancia y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con el uso indebido de la vía pública.