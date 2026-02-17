Rumbo al Mundial: Pide PAN coordinación de las 16 alcaldías y transparencia en obras

México vs Sudáfrica: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026? (Estadio Banorte y FIFA)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para exhortar a la jefatura de Gobierno a establecer un mecanismo formal, permanente y público de coordinación interinstitucional con las 16 alcaldías rumbo al Mundial 2026.

El mecanismo de coordinación bebe incluir obligatoriamente a todas las alcaldías y a dependencias clave en materia de seguridad, movilidad, protección civil, turismo, obras, cultura y atención de emergencias.

Así como a hacer pública de manera periódica, desagregada por demarcación y en formatos de datos abiertos, la integración del Comité del Mundial 2026, su marco jurídico, calendario de sesiones, proyectos en curso, montos de inversión, responsables, indicadores y metas de resultados, debido a que se carece de transparencia en las distintas obras vinculadas al evento.

El legislador, Mario Sánchez, aseguró que un evento de esta magnitud representa una de las pruebas más importantes de capacidad institucional para la Ciudad en las últimas décadas, por lo que advirtió que no puede enfrentarse con centralización de decisiones ni con opacidad en la información.

Detalló que debido a que el Mundial no ocurrirá en un escritorio, sino en calles, colonias, barrios y comunidades concretas, las alcaldías —como autoridades de proximidad responsables directas del territorio— deben participar de manera obligatoria en la planeación y ejecución de las acciones.

No hay transparencia en obras vinculadas al Mundial

El panista aseguró que, a menos de 4 meses del evento, no existe información pública desagregada por alcaldía sobre operativos específicos de seguridad, protocolos de atención a visitantes nacionales y extranjeros, planes territoriales de movilidad en zonas que actualmente ya se encuentran saturadas, ni esquemas claros de coordinación con las demarcaciones.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de transparencia respecto a las obras vinculadas al Mundial, incluyendo montos de inversión, responsables de ejecución, etapas de avance y fechas de entrega.

Sánchez señaló que cuando la información no es pública, la supervisión desaparece; cuando no hay supervisión, la rendición de cuentas se debilita; y cuando no hay rendición de cuentas, lo que queda es improvisación.

Manifestó que excluir a las alcaldías del Comité creado por la jefatura de Gobierno no es un asunto técnico, sino una decisión política que debilita la coordinación territorial.

Otra de las preocupaciones expresadas fue el posible desplazamiento de elementos de seguridad hacia las zonas de mayor visibilidad durante el evento, dejando otras áreas descubiertas, así como por el impacto que podría generarse en la movilidad cotidiana de millones de capitalinas y capitalinos que utilizan un sistema de transporte público ya rebasado.

“No se trata de embellecer temporalmente la Ciudad durante tres semanas; se trata de no vulnerar derechos”, enfatizó.

Para finalizar, el diputado reiteró que la Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser un éxito deportivo para la Ciudad de México, pero advirtió que si se centralizan decisiones, se excluye a las autoridades territoriales y no se garantiza transparencia, se corre el riesgo de afectar derechos en materia de seguridad, movilidad, servicios urbanos y protección civil.

“La Ciudad no es propiedad de una administración; es hogar de millones de personas que tienen derecho a saber qué se está haciendo, cuánto cuesta y cómo les va a impactar”, concluyó.