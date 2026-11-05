Detienen a 32 extorsionadores, huachicoleros y narcomenudistas en CDMX y Edomex

Detenidos Sujetos detenidos durante cateos. (FGJEM)

Autoridades ejecutaron 38 cateos en inmuebles ubicados en municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México, donde detuvieron a 32 personas, entre ellas, líderes de células delictivas.

En el municipio de Ecatepec, Estado de México, se ejecutaron dos cateos en los que fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Miguel “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión y a delitos contra la salud. Durante las diligencias se aseguraron cinco armas de fuego, cartuchos, tres cargadores, cuatro teléfonos celulares y dosis de droga.

En una segunda acción ejecutaron 21 cateos, 19 en el Estado de México y dos en la Ciudad de México, en inmuebles vinculados a una célula delictiva relacionada con un grupo criminal y liderada por Luis Humberto “N”, con presencia en la zona oriente de ambas entidades y dedicada a delitos de extorsión, narcomenudeo, contrabando de armas, despojo de inmuebles y homicidio.

Durante estas acciones se detuvo a 16 personas, entre ellas Luis Humberto “N” y dos elementos de una corporación de seguridad del municipio de Nezahualcóyotl. Asimismo, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga, dinero en efectivo, equipos de telefonía, vehículos e inmuebles.

Después, se ejecutaron 15 cateos en inmuebles relacionados con una célula delictiva liderada por Luis Gabriel “N”, identificado como responsable de organizar y coordinar actividades de extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilícita de gas L.P. en municipios del Estado de México.

Durante las diligencias fueron detenidos Luis Gabriel “N” y 11 personas más. Además, se aseguraron 178 mil litros de gas L.P., 24 autotanques, diversos cilindros de gas L.P., tanques de almacenamiento de hidrocarburos, cuatro armas largas, seis armas cortas, cargadores, diversos cartuchos, dosis de droga, 58 vehículos, tres de ellos de alta gama, equipos telefónicos y de cómputo, así como dispositivos de almacenamiento de información.