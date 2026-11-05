Licitación de vales de fin de año en la CDMX: tres lecciones sobre el cumplimiento de las bases

El reciente fallo de la licitación para la adquisición consolidada de vales de estímulo de fin de año para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México dejó en evidencia que, en las contrataciones públicas, el rigor técnico y documental es tan importante como la oferta económica.

El proceso, a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) —transmitido de forma pública en YouTube:—, determinó la descalificación de la empresa Previsión del Trabajo, S.A. de C.V. (Previvale) por incumplimientos en su propuesta técnica dentro de la Licitación Pública Nacional SAF-SARMA-DGRM-LP-06-26.

A partir de este caso, se desprenden tres lecciones fundamentales sobre la importancia de atender puntualmente las bases de una licitación:

1. Los requisitos formales y legales son obligatorios

Durante la revisión, se detectó que diversos documentos de la propuesta no contaban con la rúbrica del representante legal. Asimismo, la carta de responsable solidario no se presentó en original con su firma autógrafa. Dicho documento es indispensable para respaldar que las cadenas comerciales ofertantes otorguen descuentos reales a los usuarios; sin este sustento formal, el beneficio para los trabajadores queda desprotegido.

2. Capacidad operativa comprobable

Las bases de la convocatoria exigían acreditar la titularidad y la capacidad operativa del centro de atención telefónica (call center). Este canal es el medio principal de soporte al que acudirían las personas trabajadoras para resolver dudas o incidencias con sus vales, un requisito que no fue acreditado satisfactoriamente.

3. Seguridad y control en la cadena de producción

En un instrumento que opera como moneda de cambio para miles de personas, la seguridad antifalsificación no puede ser solo una declaración. La empresa no logró demostrar las medidas contra la falsificación en los vales muestra, ni probó que el papel de seguridad fuera propiedad del emisor o que contara con la materia prima requerida para su impresión, ya que el insumo pertenecía a un tercero.

El fallo, cuyos pormenores constan en el registro oficial difundido por la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración y Finanzas (https://www.youtube.com/watch?v=GolH6NtwGx4), demuestra la aplicación imparcial de las reglas de operación. Cuando se administran recursos públicos destinados a las prestaciones de la base trabajadora, la documentación íntegra, la capacidad operativa real y la seguridad comprobada son elementos indispensables en la evaluación.