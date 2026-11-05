Desmantelan inmueble donde operan para el robo de vehículos en GAM

Detenido Sujeto detenido por robo de vehículo. (SSC)

Autoridades catearon un inmueble de la colonia Loma la Palma en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde detuvieron a un hombre y aseguraron un arma de fuego, así como dos pares de placas con reporte de robo.

Las investigaciones relacionan el vehículo asegurado con dos robos registrados el 24 de octubre en la colonia Izcalli del Río y el 25 de octubre en la colonia Valle Ceylán, ambos en el municipio de Tlalnepantla De Baz, Estado De México.

Durante la intervención en el domicilio localizado en la avenida Francisco Villa de la colonia Loma La Palma, en la capital, los agentes aseguraron, además, 40 bolsitas de plástico con cierre hermético que contenían una sustancia sólida cristalina, tres bolsas con cocaína, un teléfono celular y una camioneta color café, utilizada para ejecutar delitos.

En el lugar fue detenido un hombre de 54 años, quien cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario por el delito de robo en distintas modalidades, registrados en 2011, 2019 y 2021, así como dos ingresos por encubrimiento por receptación y cinco presentaciones ante el Ministerio Público por robo a transeúnte y robo de vehículo, entre 2020 y 2021.