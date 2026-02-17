Tenencia Edomex 2026: ¿Hasta cuándo tengo para pagar con descuento? (Cuartoscuro)

El Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026 del gobierno del Estado de México ofrece la condonación del 100% del pago de tenencia a automovilistas mexiquenses que cubran el pago del refrendo antes de las fechas límite.

El descuento del 100% de la tenencia únicamente está dirigido a vehículos cuyas placas hayan sido expedidas de 2021 en adelante.

Aquí te compartimos cuál es la fecha límite para pagar el refrendo obteniendo el descuento completo en el pago de tenencia en el Estado de México.

Tenencia 2026 Edomex: fecha límite de pago con descuento

La fecha límite para realizar el pago del refrendo en el Estado de México con el descuento del 100% a la tenencia vehicular será el 6 de abril de 2026.

Este año, la Secretaría de Finanzas implementó cambios significativos que permiten a un mayor número de ciudadanos acceder a los descuentos, destacando la ampliación de los topes de valor comercial y beneficios inéditos para vehículos emplacados fuera de la entidad.

¿Quiénes reciben el subsidio del 100%?

De acuerdo con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, para este ejercicio fiscal se elevó el valor de los vehículos que pueden recibir el subsidio total de la tenencia (pagando únicamente el refrendo):

Automóviles: Hasta un valor de 638 mil pesos (IVA incluido).

Hasta un valor de 638 mil pesos (IVA incluido). Motocicletas: Hasta un valor de 250 mil pesos (IVA incluido). Anteriormente, este beneficio estaba limitado a unidades de bajo costo.

El subsidio será del 100% para quienes tengan placas expedidas en 2021 y posteriores, mientras que para las placas 2020 el subsidio será del 50%.