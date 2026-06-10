Lista de colonias en las que habrá Ley Seca por partidos del Mundial en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, previo al Mundial 2026, algunas de las alcaldías que forman parte de esta capital se verán afectadas por la restricción de la ley seca.

Bajo estas disposiciones, la alcaldía Tlalpan anunció que, para garantizar la seguridad y el orden público, restringirá la venta de alcohol en diversas colonias pertenecientes a esta demarcación.

La medida corresponde a que en esta alcaldía se localiza el Estadio Ciudad de México, recinto que será sede del partido inaugural de futbol de este encuentro mundialista.

¿Cuándo iniciará la ley seca en CDMX por el Mundial 2026?

Esta disposición entrará en vigor a partir del día 11 de junio y se aplicará en otras cuatro fechas más que coinciden con los encuentros programados del torneo. Los días son:

Jueves 11 de junio

Miércoles 17 de junio

Miércoles 24 de junio

Martes 30 de junio

Domingo 5 de julio

Durante esta jornada, la suspensión de venta de alcohol se activará a partir de las 00:00 horas hasta las 24:00 horas.

Estas medidas alcanzarán a supermercados, tiendas de autoservicio, departamentales, vinaterías, tiendas de abarrotes, centros nocturnos, salones de fiesta o cualquier otro negocio con las mismas características.

¿En qué colonias de Tlalpan habrá ley seca este 11 de junio?

Por el momento, esta restricción se aplica en colonias dentro de la alcaldía Tlalpan que rodean el estadio:

Colonia Villa Lázaro Cárdenas

Colonia Lorenzo Huipulco

Colonia Isidro Fabela

Colonia Toriello Guerra

Colonia Vergel del Sur

De igual forma, en el zócalo de la CDMX se restringirá la venta de alcohol durante los partidos de futbol. Cabe resaltar que en dicho sitio también se podrán tener experiencias interactivas y eventos culturales relacionados con el futbol.