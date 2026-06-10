GAM se mete a la cancha grande del Mundial y suena para visita presidencial 

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Versiones que circulan entre actores políticos y funcionarios capitalinos apuntan a que la alcaldía Gustavo A. Madero podría convertirse en uno de los primeros escenarios de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionadas con el Mundial 2026.

La especulación surge en un contexto donde sólo dos alcaldías, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, desarrollaron proyectos propios para ampliar el alcance de la justa deportiva más allá de los espacios oficiales habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México.

En la demarcación del norte capitalino, el alcalde Janecarlo Lozano impulsó el denominado Estadio GAM 2026, que funcionará como punto de reunión para la transmisión de encuentros, actividades culturales y espectáculos gratuitos.

La propuesta busca garantizar que la experiencia mundialista llegue a sectores que históricamente han quedado excluidos de este tipo de eventos debido a sus costos.

La cercanía del inicio de la competencia ha colocado a Gustavo A. Madero en el centro de las conversaciones sobre los espacios que podrían concentrar mayor actividad pública durante el torneo.