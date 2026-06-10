Obras vinculadas al Mundial 2026 buscan dejar beneficios permanentes en la capital

Conferencia de prensa “El Mundial en la Capital de la Transformación”

Autoridades de la Ciudad de México indicaron que diversos proyectos de infraestructura y movilidad impulsados en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026 tendrán beneficios permanentes para la población, más allá de la realización del torneo.

En el “El Mundial en la Capital de la Transformación”, alcaldes y alcaldesas de la capital expresaron su respaldo a las acciones emprendidas por el Gobierno de la Ciudad con motivo del evento deportivo internacional.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que la organización del Mundial ha contribuido a acelerar la ejecución de proyectos previamente contemplados en la planeación gubernamental y orientados a mejorar las condiciones urbanas y de movilidad para habitantes y visitantes.

Las obras mencionadas para la zona sur de la ciudad han sido la remodelación integral del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, la construcción de un nuevo mercado para comerciantes ubicados anteriormente en la vía pública cerca del Estadio Banorte y la implementación de senderos denominados “Caminos de mujeres libres y seguras” en el área de Huipulco.

Además, se destacaron proyectos de transporte público como una nueva ruta de Trolebús que conectará Ciudad Universitaria con Huipulco y la incorporación de 17 nuevos trenes al sistema de Tren Ligero, que presta servicio a habitantes de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco.

Las autoridades participantes indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura urbana y la movilidad de la capital, con el objetivo de que sus beneficios permanezcan una vez concluida la Copa Mundial de Futbol 2026.

Finalmente, representantes de las alcaldías reiteraron su disposición para mantener la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México en proyectos relacionados con movilidad, espacio público y calidad de vida.