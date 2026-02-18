Más de 6 mil trabajadores participan en simulacro en Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc activó protocolos de Protección Civil con la participación de alrededor de 6 mil trabajadores; autoridades evaluaron tiempos de respuesta y áreas de mejora.

La alcaldía Cuauhtémoc se sumó este miércoles al Simulacro Regional de Sismo realizado a las 11:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia sísmica.

Como parte del ejercicio, la alcaldía activó los protocolos de Protección Civil en el edificio sede y en distintos espacios de la demarcación. De acuerdo con información oficial, participaron aproximadamente 6 mil trabajadoras y trabajadores, quienes realizaron evacuaciones ordenadas y atendieron los procedimientos establecidos.

Las brigadas internas coordinaron las acciones de desalojo, supervisaron inmuebles y organizaron la concentración en puntos de reunión, sin que se reportaran incidentes durante la jornada.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó una reunión de evaluación posterior al simulacro, en la que se revisaron los tiempos de respuesta, el funcionamiento de las brigadas y las áreas de oportunidad para fortalecer los protocolos.