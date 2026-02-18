Benito Juárez participa en Simulacro Metropolitano por Sismo; desalojan 103 inmuebles

La alcaldía Benito Juárez participó este miércoles en el Primer Simulacro Metropolitano por Sismo realizado en la capital del país, con la evacuación de 6 mil 276 personas en 103 edificios públicos, de acuerdo con datos de la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación.

El ejercicio tuvo como propósito reforzar la cultura de la prevención y fortalecer los protocolos de actuación ante emergencias. Tras la activación de la alerta y la puesta en marcha de los procedimientos establecidos, las autoridades informaron que no se registraron incidentes.

El alcalde Luis Mendoza supervisó el desarrollo del simulacro y señaló que este tipo de actividades permiten evaluar la capacidad de respuesta ante un eventual sismo. Indicó que es fundamental mantener actualizados los protocolos y fomentar la participación de la población en este tipo de ejercicios preventivos.

Una vez concluido el desalojo y verificada la operación de los protocolos, se instaló la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil en la demarcación. Durante la sesión, la directora del área, Liliana Aguilar, informó que se han reforzado los procesos de capacitación y se ha adquirido equipamiento especializado para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Señaló que la gestión integral de riesgos implica tanto la preparación del personal como la disponibilidad de herramientas y maquinaria adecuadas para atender contingencias, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna a la población.

En el acto también participó Pablo Yanes, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno capitalino, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El funcionario destacó la importancia de la coordinación entre distintos órdenes de gobierno para fortalecer la protección civil y la gestión de riesgos en la ciudad.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo se desarrolló sin contratiempos en los cinco sectores que integran la alcaldía y reportó saldo blanco al término del ejercicio.

Autoridades locales señalaron que la participación de trabajadores, vecinos y población en general permitió llevar a cabo el simulacro conforme a lo programado. Añadieron que este tipo de ejercicios forman parte de las acciones permanentes para evaluar tiempos de evacuación, rutas de salida y capacidad de organización interna en edificios públicos.

El Primer Simulacro Metropolitano por Sismo se realizó de manera simultánea en distintos puntos de la Ciudad de México como parte de las estrategias para fortalecer la preparación ante fenómenos naturales y mejorar la coordinación entre dependencias y ciudadanía.