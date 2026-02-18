Capturan a “La Flaca”, vende droga en 5 escuelas de Azcapotzalco

Detenida Marisol Reyes López, alias “La Flaca". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Leslie Marisol Reyes López, alias “La Flaca”, vendedora de drogas en cinco escuelas secundarias y preparatorias de la colonia colonia San Marcos, de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las denuncias, agredía a los estudiantes que se negaban a comprarle. “La Flaca”, de 41 años, fue detenida junto a Silvestre García Juan, de 38 años.

En el domicilio de “La Flaca”, ubicado en la avenida Antigua Calzada de Guadalupe, de la colonia San Marcos, era utilizzado como punto de venta y distribución de drogas. Ahí, esta mujer permitía que las personas consumieran las sustancias.

Una vez que las autoridades catearon su domicilio, se aseguraron 41 bolsitas de plástico que contenían marihuana y se detuvo a “La Falca” y a Silvestre García Juan.