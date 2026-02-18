Congreso CDMX exhorta a las autoridades a instalar más electrolineras

Puesto de carga de vehículos eléctricos. Puesto de carga de vehículos eléctricos. (Puesto de carga de vehículos eléctricos/Europa Press)

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fortalecer políticas públicas que incentiven el desarrollo de la red troncal de electrolineras del país.

Lo anterior, debido a que existen obstáculos para utilizar un vehículo eléctrico por la falta centros de carga universal. El diputado promovente del punto de acuerdo, Jesús Sesma, integrante del PVEM.

De acuerdo con información de la CFE, en el 2022 se registraron sólo 340 estaciones, que suman 3 mil 200 puntos de carga para más de 340 mil vehículos eléctricos que circulan en la Ciudad de México.

En ese contexto, el legislador destacó que hay un gran contraste con las 1.15 millones de estaciones de carga que existen en China, mientras que la Unión Europea ya superó las 480 mil.

“Es evidente que estamos dando pequeños pasos en este cambio en nuestro sistema de movilidad”, lamentó Sesma.

Detalló que hay una limitada cobertura de centros de carga y la falta de compatibilidad de estos espacios, por lo que deben ser universales, públicos y gratuitos.

Señaló que además se necesita mayor difusión para que las y los usuarios conozcan detalles y ubicación de la infraestructura de carga; la disponibilidad de horarios; tipo o clase de conectores y cargadores, y las tarifas y el estatus de funcionamiento de las mismas.

“Debemos tener claro que la transición a este modelo de movilidad eléctrica es una realidad y una necesidad, y representan las vías más eficaces para poder reducir emisiones contaminantes, tener una mejor calidad de aire y disminuir la dependencia de combustibles fósiles”, puntualizó.

El también presidente de la Mesa Directiva del Congreso local informó que su punto de acuerdo incluye un exhorto a la Comisión Nacional de Energía, con el propósito de que continúe desarrollando la Plataforma Digital de Electromovilidad hasta su correcta operación.

“El lado positivo es que está en nuestras manos avanzar para poder fortalecer este cambio con acciones que marquen la diferencia”, concluyó.