Ecatepec se prepara para la temporada de lluvias

Presa de gavión en Ecatepec (Especial)

Con el objetivo de anticiparse a la próxima temporada de lluvias y reducir en un 50% las inundaciones, ya que durante esos días el agua suele bajar muy rápido el gobierno municipal de Ecatepec, está tomando medidas para proteger a los habitantes del municipio.

Entre los trabajos de limpieza, se encuentran los labores en drenajes y líneas generales, en donde ya se ha recogido más de 35,000 toneladas de basura de la red de drenaje y cauces. También se tiene contemplado rehabilitar 237 líneas de drenaje. Asimismo, se sigue impulsado el Operativo Tormenta que cumple con el monitoreo contante de las alcantarillas, además de auxiliar en tiempo real ante las precipitaciones.

Por su parte, para prevenir las inundaciones en las partes bajas de San Andrés de la Cañada, se está construyendo una presa de gavión. Las cuales son estructuras formadas por cajas rectangulares de malla de alambre de triple torsión y rellenas de piedra acomodada. Al tener una mayor resistencia a la presión hidráulica, son capaces de pasar por deformaciones sin que su eficiencia disminuya.

Entre las diez zonas a las que se les esta dando atención prioritaria, se encuentran: Ciudad Azteca (1ra Sección), Rancho Victoria, Jardines de Morelos, Emiliano Zapata, Granjas Valle de Guadalupe, Rinconada de Aragón y El Chamizal.