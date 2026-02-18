Edoméx da 2 años más de vigencia que CDMX en tarjeta de circulación

La tarjeta de circulación está vinculada a la vigencia de las placas.

El Estado de México otorga una vigencia de cinco años en la tarjeta de circulación vehicular, dos años más que la Ciudad de México, donde el documento debe renovarse cada tres años.

Autoridades del territorio mexiquense informaron que en la entidad la tarjeta de circulación está vinculada a la vigencia de las placas, que tienen una duración de cinco años a partir de su expedición. Esto permite a las y los automovilistas mantener vigente el documento durante ese periodo sin necesidad de renovarlo antes.

Beneficios por regularizar

El Gobierno del Estado de México hace un llamado a las y los ciudadanos para que quienes sean propietarios de un vehículo, que ya cumplió cinco años con las mismas placas, realicen su cambio.

Destacó que se activó un programa de incentivos para regularizar adeudos y renovar láminas.

Las personas con placas expedidas en 2021 y adeudos pendientes pueden acceder a la condonación del 100 por ciento en tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores.

En el caso de vehículos con placas 2020 y anteriores, se ofrece la condonación total de tenencia, refrendo y recargos de 2021, 2022 y 2023.

El plazo para obtener estos beneficios es hasta el 31 de agosto.

Cambio de placas al Edoméx

Para vehículos foráneos que deseen emplacar en la entidad, el programa contempla:

• Subsidio del 100 por ciento en la tenencia 2026.

• Condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.

Las autoridades estatales señalan que renovar placas cada cinco años evita multas, recargos y contratiempos en trámites como verificación vehicular.

Para consultar requisitos, costos y formas de pago, está disponible el portal oficial de la Secretaría de Finanzas del Estado de México: www.sfpya.edomexico.gob.mx