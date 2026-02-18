En enero el Estado de México recaudó más de 2 mil millones de pesos por pago de impuestos

Gobierno del Edomex recauda 2 mil 237 millones de pesos por pago de impuestos

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, consolidó una política de subsidios y beneficios fiscales que colocan a la entidad mexiquense como la Entidad Federativa con mayor número de estímulos fiscales a nivel nacional. Con esta iniciativa tan solo en enero, se obtuvo una recaudación de 2 mil 237 millones de pesos, el equivalente al 126% de lo programado en la Ley de Ingresos.

Esta estrategia fue planeada para apoyar la economía de las familias mexiquenses y dinamizar la inversión.

En el periodo de enero, más de 1.2 millones de mexiquenses cumplieron con sus obligaciones fiscales en materia vehicular, cifra que representa 15% más de lo esperado para el primer mes del año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas estatal.

Además, para aprovechar los beneficios otorgados por el gobierno estatal, más de 62 mil autos y motocicletas nuevas han sido emplacadas y más de 45 mil vehículos con placas de otra entidad se han regularizado.

También se establecen 15 subsidios al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, enfocados en que las empresas que generen nuevos empleos amplíen operaciones o trasladen actividades productivas al Estado de México. Estos incentivos podrán aplicarse por periodos de 12 a 60 meses y, bajo ciertos criterios, alcanzar hasta el 100 por ciento del subsidio.

El Gobierno de Delfina Gómez mantiene el objetivo de consolidar una política fiscal responsable, con sentido social y condiciones favorables para el desarrollo productivo.