Naucalpan celebra el 216 aniversario de la Independencia con desfile cívico-militar

El gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con un desfile cívico-militar que congregó a cerca de 15 mil personas, entre participantes y espectadores, a lo largo de la avenida Dr. Gustavo Baz. La ceremonia tuvo lugar desde el templete principal, donde el edil estuvo acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del DIF municipal, Adriana G. Escobar, así como por integrantes del cabildo y directores de la administración local.

La parada militar, que desde 1935 el entonces presidente Lázaro Cárdenas instruyó realizar de manera ininterrumpida cada 16 de septiembre, se ha consolidado como una tradición arraigada en el país. En esta ocasión, el contingente incluyó a elementos de la Guardia Municipal, grupos de Operaciones Especiales y Movilidad Segura, personal de la Policía Estatal, estudiantes de diversas instituciones educativas de Naucalpan, integrantes del SUTEyM, Boy Scouts, voluntarios de la Cruz Roja Mexicana delegación Naucalpan, miembros del magisterio, así como trabajadores de Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos.

El ambiente festivo, familiar y lleno de color se apoderó de la avenida Gustavo Baz, donde los asistentes acompañaron el paso de los contingentes con aplausos y muestras de entusiasmo. Uno de los momentos que mayor interés generó entre el público fue la participación de los binomios K9 de la Guardia Municipal, unidades caninas especializadas en la detección de explosivos y sustancias prohibidas, además de la presentación de los grupos de intervención especial.

La tradición y la cultura mexicana también tuvieron un lugar destacado con la presencia de la Asociación de Charros General Manuel Ávila Camacho y los Charros de la Cuenca de San Mateo, a los que se sumaron integrantes de la Cruz Roja Mexicana y grupos de motociclistas que recorrieron la vialidad a bordo de sus máquinas modificadas y realizaron demostraciones de sus habilidades.

El presidente municipal saludó y reconoció la participación de cada uno de los contingentes, así como el entusiasmo de las familias naucalpenses que acudieron a disfrutar de esta celebración que, año con año, reúne a distintos sectores de la sociedad en torno a la conmemoración de la Independencia nacional. La jornada concluyó con una exhibición de charrería en las instalaciones de la Asociación de Charros General Manuel Ávila Camacho, institución que entre 1961 y 1964 conquistó cuatro campeonatos nacionales consecutivos, consolidándose como un referente de este deporte tradicional.

Durante el evento en el Lienzo Charro se entregó un reconocimiento al niño René Ríos, quien a su corta edad se consagró como campeón nacional de Piales en el Lienzo, categoría infantil “A”, dentro del LXXXIII Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas Puebla 2026. El presidente Isaac Montoya destacó que este reconocimiento representa también una apuesta por las nuevas generaciones que en el futuro podrán representar a Naucalpan en escenarios nacionales.

El edil subrayó que la continuidad de estas actividades permite transmitir a las nuevas generaciones valores como la disciplina, la perseverancia y la excelencia, además de preservar las tradiciones y fortalecer la memoria histórica. Con ello, dijo, se refrenda el carácter cívico y comunitario de las Fiestas Patrias, que en Naucalpan vuelven a convocar a la ciudadanía en torno a la identidad nacional.