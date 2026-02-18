Gobierno mexiquense brinda atención a 150 menores con cáncer infantil en Hospital para el Niño

Atención a 150 menores con cáncer infantil en Hospital para el Niño

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el Gobierno del Estado de México declaró que cuenta con personal especializado en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), donde actualmente 150 menores y adolescentes reciben atención multidisciplinaria en la Unidad de Hemato-oncología.

Las y los pacientes en tratamiento provienen de diversos municipios de la entidad y de otros estados como Michoacán, Guerrero y Morelos.

Isidoro Tejocote Romero, Jefe del area de Hemato-oncología , señaló que el Hospital actualmente atiende entre 70 y 90 casos nuevos anualmente, por lo que señala la importancia de fortalecer la medicina preventiva, con el objetivo de detectar oportunamente este padecimiento.

Recomendó las revisiones, por lo menos, una vez al año, desde el nacimiento de niñas y niños para dar seguimiento al crecimiento y desarrollo.

Algunos de los síntomas a los cuales se debe prestar atención ya que pueden presumir esta enfermedad son :

Sangrados

Pérdida de peso y moretones sin causa aparente

Debilidad

Aparición de bultos en diversas partes del cuerpo

Fiebre y dolor de cabeza persistente

Cambios en la visión

Por ultimo destacó que se trabaja en colaboración con el St Jude Children’s Research Hospital de Memphis, Tennessee, el cual es líder en la atención de este padecimiento, a fin de mejorar los procesos de atención y elevar la calidad de vida de los pacientes.