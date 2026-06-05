CNTE prevé intensificar protestas y realizar movilizaciones cerca del AICM y el Estadio Banorte





La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que incrementará sus acciones de protesta a partir de la próxima semana, al considerar que no han sido atendidas sus demandas relacionadas con la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios a la Reforma Educativa de 2019, mejoras en el sistema de pensiones y aumentos salariales.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, señaló que se espera la llegada de más integrantes de la organización entre el domingo y el lunes para reforzar las protestas.

El dirigente adelantó que entre las acciones previstas se encuentran manifestaciones en avenidas que conducen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Estadio Banorte, sede del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 programado para el 11 de junio.

Recordó que en 2025 la CNTE realizó una movilización en las cercanías del aeropuerto y señaló que la participación fue suficiente para generar afectaciones sin necesidad de llegar a las instalaciones aeroportuarias. Asimismo, indicó que las actividades relacionadas con el estadio no tienen como objetivo a los aficionados, sino visibilizar la situación del magisterio.

El dirigente explicó que la organización busca aprovechar la atención internacional generada por la celebración del Mundial para difundir sus demandas y expresar que, a su juicio, diversos problemas del sector educativo permanecen sin solución.

Por otra parte, la CNTE manifestó su rechazo a la propuesta presentada por el director del ISSSTE, Martí Batres, para crear una aseguradora pública orientada a fortalecer los servicios de PENSIONISSSTE. Hernández señaló que la asamblea de maestros consideró que la iniciativa no modifica de fondo el sistema vigente de administración de pensiones.

La organización también expresó su desacuerdo con la propuesta del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de eliminar el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Según la CNTE, esta medida no implicaría la desaparición de la Reforma Educativa de 2019, una de sus principales demandas.