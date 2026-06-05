CDMX recibe el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026





La Ciudad de México recibió el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Utopía Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco, como parte de las actividades previas al inicio del torneo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada mencionó la importancia histórica de la capital mexicana dentro del fútbol mundial y señaló que la exhibición del trofeo busca acercar este símbolo deportivo a la población.

El trofeo permanecerá expuesto del 5 al 8 de junio en la Utopía Mixhuca. De acuerdo con las autoridades, esta es la segunda ocasión en que el galardón se presenta en una Utopía, después de haber sido exhibido en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa.

Clara Brugada afirmó que estos espacios tienen como objetivo ampliar el acceso de la ciudadanía a actividades culturales, deportivas y recreativas. Asimismo, señaló que la ciudad continúa preparándose para albergar partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante diversas obras e intervenciones urbanas.

CDMX recibe el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por su parte, Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, indicó que el país se encuentra preparado para recibir a selecciones, visitantes y aficionados internacionales gracias al trabajo coordinado entre distintos niveles de gobierno y diversos sectores sociales.

Dijo además algunas acciones impulsadas como parte del legado del torneo, entre ellas la rehabilitación de más de 4 mil 200 canchas deportivas en el país y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes para fomentar la práctica del deporte y la convivencia comunitaria.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, indicó que la llegada del trofeo representa un momento relevante para la ciudad y destacó las acciones realizadas en materia de deporte y recuperación de espacios públicos.

Representantes de Coca-Cola México y FEMSA invitaron a la población a visitar la exhibición y participar en las actividades relacionadas con el recorrido del trofeo, que ha visitado nueve ciudades del país durante 19 días.

Al evento asistieron también los exfutbolistas Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil, y Hugo Sánchez, figura histórica del fútbol mexicano.