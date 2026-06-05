Gobierno de Ecatepec anuncia jornada de reclutamiento de Protección Federal

Jornada de reclutamiento de Protección Federal

El Gobierno de Ecatepec de Morelos dio a conocer en un comunicado que compartieron por medio de sus redes sociales, la jornada de reclutamiento de Protección Federal que va a tener lugar el día 15 de junio. El evento se va a desarrollar en la Oficina de Desarrollo Económico en Plaza Catedral, que se ubica en la Calle Emilio Carranza, No. 67, col. San Martín Centro, C. P. 55000. Asimismo, el proceso de atención de ese día va a dar inicio desde las nueve de la mañana y concluirá hasta las 3 de la tarde.

En caso de quedar en el programa el pago se trata de un salario neto mensual de un total de 13,607 pesos.

Los requisitos que deben de seguir las y los interesados son:

Contar una escolaridad mínima de nivel secundaria terminado.

Las mujeres deben medir al menos un metro con cincuenta y los hombres al menos un metro con sesenta. En ambos casos las altura debe de ser medida sin que estén usando ningun tipo de calzado.

Las y los aspirantes se tienen que encontrar en un rango de edad de entre los 18 y los 65 años y deben de estar disponibles de manera permanente para cambiar de residencia e igualmente para viajar a cualquier parte de México

Por otro lado, también es importante que antes del 15 de junio, las y los postulantes entren a https://bit.ly/4kdYabx con el fin de llenar el pre registro de la convocatoria en el que deben de proporcionar datos generales como el nombre, el estado civil y los datos de contacto.