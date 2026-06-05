Retiran más de 743 toneladas de residuos durante jornada de limpieza en 30 municipios del Edomex

Retiran más de 743 toneladas de residuos durante jornada de limpieza en 30 municipios del Estado de México

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno del Estado de México realizó una jornada simultánea de limpieza en 30 municipios de la entidad, durante la cual se recolectaron más de 743 toneladas de residuos sólidos.

La actividad principal se llevó a cabo en la avenida Xochitenco, en el municipio de Chimalhuacán, donde participaron más de mil personas, entre vecinos, personal de dependencias estatales y municipales, así como trabajadores operativos. En este punto se retiraron más de 80 toneladas de basura y escombro acumulados en un tramo de aproximadamente 675 metros.

Retiran más de 743 toneladas de residuos durante jornada de limpieza en 30 municipios del Estado de México

Los trabajos incluyeron el uso de maquinaria especializada y camiones recolectores para retirar residuos que, según las autoridades, representaban riesgos ambientales y sanitarios, además de afectar la imagen urbana de la zona.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez planteó la posibilidad de crear comités de supervisión para dar seguimiento a las labores de limpieza y promover el mantenimiento de los espacios recuperados. También destacó la importancia de fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal, Alhely Rubio Arronis, señaló que en la entidad se generan alrededor de 17 mil toneladas de residuos al día y consideró que este tipo de acciones contribuyen a la concientización sobre el manejo de los desechos.

Retiran más de 743 toneladas de residuos durante jornada de limpieza en 30 municipios del Estado de México

La jornada contó con la colaboración de autoridades municipales y personal de diversas dependencias locales. Según el gobierno estatal, la campaña “Limpiemos Nuestro EDOMEX” forma parte de una estrategia orientada a la recuperación de espacios públicos y a la prevención de la acumulación de residuos en calles, barrancas, canales y sistemas de drenaje.

Los municipios participantes fueron Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, La Paz, Luvianos, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Villa Guerrero, Atlautla y Villa Victoria.