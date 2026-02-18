¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves 19 de febrero? Autos que descansan en Edomex y CDMX

Hoy No Circula jueves El programa opera de manera normal, no hay contingencia ni doble Hoy No Circula (Crónica Digital)

La movilidad en el Valle de México opera sin restricciones extraordinarias este jueves 19 de febrero, luego de que las autoridades suspendieran la contingencia ambiental por ozono en días recientes al registrarse una mejora en la calidad del aire. A continuación, te contamos qué autos no circulan en Edomex y CDMX.

Los reportes recientes de las autoridades descartan la aplicación del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que el tránsito vehicular se rige únicamente por el calendario ordinario del programa Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan este jueves 19 de febrero?

Aunque no existe contingencia ambiental vigente, el programa ordinario establece limitaciones a la circulación vehicular este jueves 19 de febrero entre las 5:00 y las 22:00 horas.

La restricción corresponde a los automóviles con holograma 1 y 2 que cuentan con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, tanto en la capital del país como en los municipios del Estado de México donde opera el esquema.

La medida forma parte del calendario regular diseñado para reducir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la región.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre las disposiciones vigentes para evitar sanciones y estar atentos ante posibles cambios en las condiciones ambientales que puedan derivar en restricciones adicionales.

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Qué vehículos pueden circular sin restricciones este jueves 18 de febrero

Ante la ausencia de medidas extraordinarias por contaminación, pueden circular los vehículos que no cuentan con engomado verde o cuya terminación de placa no corresponde a los números restringidos por el calendario.

También permanecen exentos los automóviles con holograma 0 y doble cero, así como los vehículos eléctricos e híbridos, tecnologías consideradas de bajas emisiones.

De igual forma, mantienen su operación unidades vinculadas a servicios esenciales, entre ellas vehículos de seguridad pública, protección civil, transporte público, servicios funerarios, transporte de productos perecederos y automóviles destinados a personas con discapacidad.

Las autoridades ambientales mantienen monitoreo permanente de la calidad del aire en el Valle de México; por ello hay que estar pendientes de los canales oficiales para saber si se activa la fase de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula.