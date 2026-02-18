IECM, UACM y AMECIP inauguran seminario sobre reforma electoral y acciones afirmativas

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en coordinación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), inauguró el Seminario “Reforma Electoral, grupos de atención prioritaria y acciones afirmativas”, con el objetivo de abrir un espacio de análisis académico sobre los desafíos actuales de la democracia y los derechos político-electorales.

La sesión inaugural, titulada “La reforma electoral en perspectiva comparada: América Latina y estándares internacionales”, se realizó en el Plantel Casa Libertad de la UACM y reunió a autoridades electorales, académicos y especialistas en ciencias políticas y derecho electoral.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, subrayó la importancia de preservar y fortalecer los avances democráticos alcanzados en la Ciudad de México. Señaló que la reflexión sobre la democracia y los derechos político-electorales es fundamental en un contexto en el que nuevas generaciones ejercen derechos conquistados tras procesos prolongados de lucha social.

Ante la presencia de las consejeras electorales Cecilia Aída Hernández Cruz y Maira Melisa Guerra Pulido, Avendaño Durán llamó a no dar por sentados los logros democráticos y a defender los derechos adquiridos mediante una participación informada y comprometida.

“Defiendan lo que tenemos, porque tardaron muchos años en que esa puerta democrática se abriera, no la dejen cerrar, porque en sus manos estará el que logren hacerla más plena y más justa”, expresó.

Por su parte, el rector de la UACM, Juan Carlos Aguilar Franco, destacó la relevancia de la colaboración entre la academia y la autoridad electoral como un mecanismo para fortalecer la cultura democrática.

Indicó que este tipo de ejercicios permite analizar, con rigor académico y perspectiva comparada, los retos que enfrenta la democracia contemporánea, particularmente en lo relacionado con la participación de grupos de atención prioritaria, las acciones afirmativas y la igualdad sustantiva.

Señaló que el seminario constituye un espacio necesario para examinar la responsabilidad de las instituciones en la promoción del ejercicio pleno de los derechos políticos y en la construcción de entornos más incluyentes.

En su mensaje de bienvenida, la coordinadora del Plantel Casa Libertad, Rocío Gómez Cansino, agradeció al IECM la elección de la UACM como sede del encuentro y subrayó la importancia de comparar las experiencias de distintos países en materia democrática.

Consideró que el análisis comparado permite identificar avances, rezagos y áreas de oportunidad en el ámbito de los derechos político-electorales.