Ecatepec anuncia la segunda edición del Festival Cultural 2026 “El Viento Nos Une”

El municipio de Ecatepec se prepara para vivir la segunda edición del Festival Cultural 2026 “El Viento Nos Une”, un evento pensado para el disfrute de todas las familias locales y visitantes. Del 28 de octubre al 2 de noviembre, las plazas y espacios públicos del municipio se llenarán de vida, arte y tradición en el marco de las festividades del Día de Muertos.

​Esta gran celebración cultural ofrecerá una programación diversa que incluye exposiciones, ofrendas monumentales, conciertos, muestras de danza, obras de teatro y múltiples actividades recreativas. El propósito fundamental de esta edición es reconocer nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad y mantener vivas nuestras costumbres, ofreciendo un punto de encuentro seguro e incluyente para convivir, compartir y disfrutar en comunidad.

​Tras el éxito de su primera entrega, esta segunda edición busca consolidarse como una tradición permanente en el municipio, permitiendo que año con año los habitantes se reúnan para celebrar el orgullo por la cultura mexiquense y mexicana. Este esfuerzo destaca por el impulso de la Presidenta Municipal, Azucena Cisneros Coss, quien ha priorizado el acceso a la cultura y el rescate de las tradiciones como pilares fundamentales para el bienestar social y la integración comunitaria.

​Detalles clave del evento:

​Fecha: Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

​Acceso: Entrada totalmente gratuita.

​Ambiente: Evento 100% familiar.

​El gobierno municipal de Ecatepec extendió la invitación a toda la ciudadanía para sumarse a las actividades y hacer de este festival una costumbre que fortalezca el tejido social y mantenga vivo el orgullo del municipio.