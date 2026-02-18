Inicia campaña “Mi parcela no se quema”, capacitación en 85 municipios mexiquenses con actividad agrícola

Inicia campaña “Mi parcela no se quema”

Con el objetivo de erradicar las quemas en campos de cultivo y prevenir incendios forestales, el Gobierno del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y municipales, dieron inicio a la campaña “Mi parcela no se quema”, que busca capacitar a productoras y productores de 85 municipios con actividad agrícola sobre el aprovechamiento de los residuos de cosecha y su incorporación al suelo.

María Eugenia Rojano Valdés, titular de la Secretaría del Campo, recordó que en 2025 esta iniciativa del Gobierno de México tuvo la participación de 2 mil 500 productores de 65 municipios mexiquenses.

“Hay muchos compañeros que están revalorando el tema de no quemar los residuos que quedan de la cosecha anterior. Sobre todo, tomar conciencia de que esos residuos ayudan más a la producción si se incorporan al suelo”, señaló la funcionaria.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de capacitaciones, programas y campañas que activa el gobierno mexiquense año con año para evitar incendios forestales y ha tenido resultados positivos, pues en 2025 logró una reducción del 68% de la superficie afectada por este tipo de incidentes.

Por otro lado, la secretaria estatal destacó que el trabajo permanente en territorio y la coordinación con los municipios han sido fundamentales también para contener al gusano barrenador del ganado en el Estado de México.

“Tenemos contención, tenemos controlado cualquier reporte, en la medida que llega el reporte se atiende. Nuestra Gobernadora siempre nos insiste en esa tarea, por eso tenemos que estar siempre en territorio”, afirmó.

Las y los interesados pueden solicitar información sobre fechas y horarios en las delegaciones de la SeCampo, en sus municipios, o bien, organizar grupos de 50 personas y hacer la petición a través del correo dirgagroadaptativo@edomex.gob.mx. Además de consultar las redes sociales de la dependencia: en Facebook como Secretaría del Campo y en X como @CampoEdomex.