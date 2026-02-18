Las Unidades Móviles del EDOMEX llegan a Naucalpan

Unidades Móviles del EDOMEX

Del 25 de febrero al 11 de marzo, en un horario de las 9: 00 las 15:00 horas, las Unidades Móviles del EDOMEX, llegaran a Naucalpan para que quien lo necesite pueda realizar cerca de su casa los tramites que le hagan falta del Registro Civil.

Se contara con el subsidio al 100% en el pagó de derechos de:

. Copias certificadas emitidas por el Registro Civil ( nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción) Por día se contara con un límite de 500 copias.

. Reconocimientos de hijos.

. Registro de nacimiento oportuno.

. Registro de nacimiento extemporáneo.

Por fechas estas van a ser las siguientes ubicaciones de las Unidades Móviles:

.25 de febrero: Pueblo de Santiago Tepatlaxco, Calle Principal Mz. 30, Centro de Santiago Tepatlaxco, Naucalpan de Juárez, México. En frente del atrio de la Iglesia de Santiago Apóstol.

. 26 de febrero: Cto. Médicos 77, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, México. A un costado del Salón Principal del Centro Cívico y a un costado de la Asociación de Colonos de Ciudad Sátelite.

. 9 de marzo: Calle Guanajuato No. 23, Ampliación San Esteban, Naucalpan de Juárez, México.

. 11 de marzo: Camino a San Mateo Noapala S/N, Santiago Occipucio, Naucalpan de Juárez, México. Parroquia Santiago Apóstol.