Metro detiene 249 trenes durante simulacro metropolitano de sismo

El Sistema de Transporte Colectivo Metro participó este martes en el Primer Simulacro Metropolitano de Sismo 2026, en el que activó sus protocolos de actuación ante movimientos telúricos en las 12 líneas que se encuentran en operación.

A las 11:00 horas, al sonar la alerta sísmica, se aplicaron las medidas establecidas para este tipo de contingencias. El director general del organismo, Adrián Rubalcava, supervisó el desarrollo del protocolo y mantuvo comunicación con las áreas estratégicas del Metro, entre ellas las subdirecciones generales de Operación y de Mantenimiento, así como Seguridad Institucional y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

De acuerdo con información oficial, en el ejercicio participaron de manera directa 2 mil 932 trabajadores, incluidos jefes de reguladores, personal de mantenimiento de instalaciones fijas y obras, así como elementos de seguridad y corporaciones policiales asignadas al sistema.

Como parte del procedimiento preventivo, se detuvo la circulación de 249 trenes que se encontraban en servicio al momento del simulacro. Además, fueron evacuados 4 mil 900 trabajadores ubicados en talleres y edificios administrativos del organismo.

Durante el ejercicio, el personal en estaciones indicó a las personas usuarias que se encontraban en andenes replegarse hacia las paredes, mientras que quienes viajaban a bordo de los trenes permanecieron en los vagones, siguiendo las instrucciones del personal de seguridad.

En paralelo, desde los puestos centrales de control se verificaron las condiciones de seguridad para la circulación ferroviaria. Tras concluir la revisión correspondiente, el servicio fue reanudado sin que se reportaran incidentes.

El simulacro también incluyó prácticas de apoyo y atención de primeros auxilios a personas que simularon desmayos, con la intervención de personal especializado en Protección Civil del organismo.